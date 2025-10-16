Les Vélos Parisiens fêtent leurs 28 ans avec une exclusivité Pelago! Les Vélos Parisiens Paris

jeudi 16 octobre 2025.

Depuis 1997, Les Vélos Parisiens accompagnent les cyclistes urbains, petits et grands, avec des conseils avisés, un atelier reconnu et des marques sélectionnées avec soin.

Du 16 au 18 octobre, la boutique fête ses 28 ans lors de 3 jours placés sous le signe de la découverte et du partage :

Essais gratuits de la nouvelle gamme de vélos électriques Pelago, présentée en exclusivité à Paris

Objets collectors en édition limitée (jerseys vintage, tote bag, foulard…)

Surprises gourmandes avec nos partenaires Dreamin Man et Maison Poilâne

Et des offres spéciales pour marquer l’événement !

Venez soutenir un commerce indépendant parisien engagé depuis près de trois décennies dans la promotion des mobilités douces et le service de proximité.

Repartez peut-être avec un objet collector et, surtout, avec l’envie de pédaler encore longtemps !

Trois jours de fête autour du vélo, pour célébrer 28 ans de passion, d’expertise et de convivialité au cœur du 6ᵉ arrondissement !

Le samedi 18 octobre 2025

de 15h00 à 20h00

Du jeudi 16 octobre 2025 au vendredi 17 octobre 2025 :

jeudi, vendredi

de 17h00 à 20h00

gratuit Tout public.

Les Vélos Parisiens 3, rue de l’Abbé Grégoire 75006 Paris

https://www.lesvelosparisiens.fr/ +33145447297