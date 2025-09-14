LES VENDANGES À L’ANCIENNE, 26ÈME ÉDITION Lespignan

LES VENDANGES À L’ANCIENNE, 26ÈME ÉDITION Lespignan dimanche 14 septembre 2025.

LES VENDANGES À L’ANCIENNE, 26ÈME ÉDITION

place des écoles Lespignan Hérault

Le dimanche 14 septembre l’association des amis de Lespignan animera les « Vendanges à l’Ancienne de Lespignan »: vendange, casse-croûte offert, repas champêtre, pressurage du raisin, animation par la Farandole Biterroise, attelage avec cheval de trait de l’association Calèches d’Aude.

Adultes 22€, enfants moins de 12 ans 10€

Réservation obligatoire

Le dimanche 14 septembre l’association des amis de Lespignan animera les « Vendanges à l’Ancienne de Lespignan ».

Le départ, en cortège, est prévu à 9h de la Place des écoles pour suivre l’attelage jusqu’à la vigne, accompagné en musique par La Farandole biterroise, après le ramassage du raisin un casse-croûte vous sera offert.

Puis retour au village Allée du bicentenaire, animation musicale et danses avec La Farandole biterroise, en prenant l’apéritif.

Le repas préparé par le Bru vous sera servi au prix de 22€

Menu

Tomates et Mozzarella

Jambon braisé et flageolets

Cantal / Raisin

Glace

Café

Vin rouge et rosé

Repas enfant (jusqu’à 12 ans) 10 €

Le pressurage du raisin se fera après le repas sur l’esplanade des Buissonnets.

Pour les réservations contacter

• Mr BASCK Bernard 6 r des Prés 06 78 46 87 19

• Mr RIBES André 5 rue des Bassins 06 31 89 07 42

• Mme SEVILLA Martine 13 rue der la Sèque 06 87 45 13 95

Date limite d’inscription le 10 septembre 2025 .

place des écoles Lespignan 34710 Hérault Occitanie +33 6 31 89 07 42

English :

On Sunday September 14, the Association des Amis de Lespignan will host the « Vendanges à l’Ancienne de Lespignan » (Lespignan’s old-fashioned grape harvest): grape harvest, snack bar, country-style meal, grape pressing, entertainment by the Farandole Biterroise, and horse-drawn carriage drive by the Calèches d’Aude association.

Adults 22?, children under 1

German :

Am Sonntag, den 14. September, veranstaltet der Verein der Freunde von Lespignan die « Vendanges à l’Ancienne de Lespignan »: Weinlese, kostenloser Imbiss, ländliches Essen, Traubenpressen, Unterhaltung durch die Farandole Biterroise, Gespannfahren mit Zugpferden des Vereins Calèches d’Aude.

Erwachsene 22?, Kinder unter 12 Jahren 10?

Reservierung erforderl

Italiano :

Domenica 14 settembre, l’Associazione degli Amici di Lespignan ospiterà i « Vendanges à l’Ancienne de Lespignan »: vendemmia, snack bar, pasto contadino, pigiatura dell’uva, intrattenimento della Farandole Biterroise e giro in carrozza a cura dell’associazione Calèches d’Aude.

Adulti 22? bambini sotto i 12 anni 10?

Prenotazione obbligatoria

Espanol :

El domingo 14 de septiembre, la Asociación de Amigos de Lespiñán acogerá las « Vendanges à l’Ancienne de Lespignan »: vendimia, merienda, comida campestre, prensado de uvas, animación a cargo de los Farandole Biterroise y paseo en coche de caballos por la asociación Calèches d’Aude.

Adultos 22? niños menores de 12 años 10?

Reserva obligatoria

