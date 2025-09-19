Les vendanges d’Antan au pigeonnier Jean de Blanc à Saint Astier de Duras Duras

Retrouvez nous à Saint-Astier de Duras pour une plongée dans les vendanges d’antan ! Pendant quelques heures, enfants et parents découvriront les gestes traditionnels, la coupe des grappes, le remplissage du pressoir et le pressage du “futur millésime”, avant de déguster le tout premier jus. Les membres de la confrérie « Le Maréchalat des côtes de Duras » tiendront un chapitre à partir de 11 h. Les vignerons retrouveront leur terroir tel qu’il était il y a trois cent ans ! .

Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 71 18

