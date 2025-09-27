Les vendanges de la Cité Libre du vieux Thouars Thouars

Les vendanges de la Cité Libre du vieux Thouars

Place Saint-Médard Thouars Deux-Sèvres

Venez participer aux vendanges de la Cité Libre du Vieux Thouars. Au départ de la place Saint Médard, suivez le cortège qui vous mènera au clos Pascreau-Lemiale pour des vendanges en tout convivialité. Le bernache vous sera offert au terme de cet après-midi.

Possibilité de poursuivre la soirée avec le repas des vendanges prévu au Centre Socio-Culturel de Vrines (sur réservation jusqu’au 19 septembre au tarif de 28€), et une soirée dansante. .

Place Saint-Médard Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 39 57 69 citelibreduvieuxthouars@outlook.com

English : Les vendanges de la Cité Libre du vieux Thouars

Come and participate in the harvest of the Cité Libre du Vieux Thouars. From the Saint Médard square, follow the procession which will lead you to the Pascreau-Lemiale vineyard for a friendly harvest. The barnacle will be offered to you at the end of this afternoon.

German : Les vendanges de la Cité Libre du vieux Thouars

Nehmen Sie an der Weinlese in der Cité Libre du Vieux Thouars teil. Vom Place Saint Médard aus folgen Sie dem Umzug, der Sie zum Clos Pascreau-Lemiale führt, wo die Weinlese in geselliger Runde stattfindet. Am Ende des Nachmittags wird Ihnen eine Gänseleberpastete angeboten.

Italiano :

Partecipate alla vendemmia nella Cité Libre du Vieux Thouars. Partendo da Place Saint Médard, seguite la processione fino al Clos Pascreau-Lemiale per una vendemmia amichevole. Alla fine del pomeriggio vi verrà offerto un barnacle.

Espanol : Les vendanges de la Cité Libre du vieux Thouars

Participe en la vendimia en la Ciudad Libre del Viejo Thouars. Partiendo de la Place Saint Médard, siga el cortejo hasta el Clos Pascreau-Lemiale para disfrutar de una vendimia amistosa. Le ofrecerán un percebe al final de la tarde.

