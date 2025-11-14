Les Vendanges de l’Humour Espace Verchère Charnay-lès-Mâcon

Les Vendanges de l’Humour

Espace Verchère 350 chemin de la Verchère Charnay-lès-Mâcon Saône-et-Loire

Début : 2025-11-14 20:30:00

fin : 2025-11-14 22:30:00

2025-11-14

Pour lancer sa 28ème édition, le Festival accueillera Jeanfi Janssens. Il n’est pas un inconnu à Mâcon, puisqu’il a remporté en 2017 le Prix du Public du Concours Jeunes Talents, lors du 20ème anniversaire du Festival, puis est revenu l’année suivante à Manziat jouer son spectacle. Chez Jeanfi, l’aventure est au coin de la rue… Le steward le plus populaire de France revient avec un nouveau one man show et des anecdotes totalement inédites. Si Jeanfi n’était pas attendu dans les avions, il l’est encore moins dans le monde du show business…

Choc des milieux, choc de culture, attention turbulences sévères en vue et rires garantis ! .

