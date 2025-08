Les Vendanges Nocturnes ’25 Saint-Émilion

Les Vendanges Nocturnes ’25 Saint-Émilion samedi 30 août 2025.

Les Vendanges Nocturnes ’25

Lieu-dit Trianon Saint-Émilion Gironde

Château Trianon, le collectif New Yorkais Maison Disco et Cosmic Gardens Experience présentent les vendanges nocturnes!

Venez célébrer l’arrivée du prochain millésime avec un peu de groove et de bons produits…

Rendez-vous le 30 août 2025 au domaine du Château Trianon à Saint-Émilion pour un voyage sonore, visuel et gustatif All Wine Long !

PROGRAMME

MUSIQUE & SHOWS (15h 2h) VVD (Maison Disco NY), Ÿas (Maison Disco NY), Cosmic Gardens Experience NY, Zimmer (Es Mi Momento), Vingt-Deux & Olynde

RESTAURATION Les Vins du Château Trianon (un verre offert avec ticket d’entrée)

Victuailles au Brasero (options végétariennes)

Bières pression

Bar à huîtres du bassin d’arcachon

Glaces artisanales .

Lieu-dit Trianon Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine

