Gardegan-et-Tourtirac

Les vendredis After Week au Château La Rose Poncet

Château La Rose Poncet Gardegan-et-Tourtirac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 18:00:00

fin : 2026-07-10 22:30:00

Date(s) :

2026-06-26 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31

Les Vendredis After Week sont de retour pour une 2e édition ! Le Château La Rose Poncet vous donne rendez-vous cet été pour 5 soirées conviviales placées sous le signe du partage, de la gourmandise et de la découverte des vins du domaine.

Dans un cadre chaleureux au cœur du vignoble, venez profiter d’un moment entre amis, en famille ou entre collègues, autour de bons produits, d’un verre de vin et d’une ambiance détendue.

Au programme

Vendredi 26 juin — Soirée Tapas

Vendredi 10 juillet — Soirée Américaine

Vendredi 17 juillet — Soirée Poulet Crapaudine

Vendredi 24 juillet — Soirée Grillades

Vendredi 31 juillet — Soirée Tapas

De 18h00 à 22h30

Château La Rose Poncet — Gardegan-et-Tourtirac

Réservation conseillée 06 81 67 34 38

Une belle occasion de partager de chaleureuses soirées d’été au cœur du vignoble ! .

Château La Rose Poncet Gardegan-et-Tourtirac 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 67 34 38

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English : Les vendredis After Week au Château La Rose Poncet

L’événement Les vendredis After Week au Château La Rose Poncet Gardegan-et-Tourtirac a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Saint-Emilion