Les vendredis artistiques Place centrale Tardets-Sorholus
Les vendredis artistiques Place centrale Tardets-Sorholus vendredi 22 mai 2026.
Tardets-Sorholus
Les vendredis artistiques
Place centrale Chez Piellenia Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 19:30:00
fin : 2026-05-22 21:30:00
Date(s) :
2026-05-22
Venez participer aux vendredis artistiques organisés chez Piellenia à Tardets.
Claire Larrandaburu anime l’atelier d’art inspiré de Tarsila do Amaral, peintre brésilienne, Gertrude Abercrombie, peintre américaine, et Magritte, peintre belge. Vous aurez la possibilité de prendre six tapas, un verre de vin ou autre boisson au choix, une toile, la peinture et les pinceaux sur place. L’atelier est ouvert à tous ceux qui aiment expérimenter. Aucune expérience requise. Sur inscription. .
Place centrale Chez Piellenia Tardets-Sorholus 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 53 49
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English : Les vendredis artistiques
L’événement Les vendredis artistiques Tardets-Sorholus a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Pays Basque
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