Les vendredis artistiques Place centrale Tardets-Sorholus

Tardets-Sorholus

Les vendredis artistiques

Place centrale Chez Piellenia Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 19:30:00

fin : 2026-05-22 21:30:00

Date(s) :

2026-05-22

Venez participer aux vendredis artistiques organisés chez Piellenia à Tardets.

Claire Larrandaburu anime l’atelier d’art inspiré de Tarsila do Amaral, peintre brésilienne, Gertrude Abercrombie, peintre américaine, et Magritte, peintre belge. Vous aurez la possibilité de prendre six tapas, un verre de vin ou autre boisson au choix, une toile, la peinture et les pinceaux sur place. L’atelier est ouvert à tous ceux qui aiment expérimenter. Aucune expérience requise. Sur inscription. .

Place centrale Chez Piellenia Tardets-Sorholus 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 53 49

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English : Les vendredis artistiques

L’événement Les vendredis artistiques Tardets-Sorholus a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Pays Basque