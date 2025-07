Les vendredis au Taillis Hammeau du Saint-Paul Duclair

Les vendredis au Taillis Hammeau du Saint-Paul Duclair vendredi 1 août 2025.

Les vendredis au Taillis

Hammeau du Saint-Paul Château du Taillis Duclair Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-01 18:00:00

fin : 2025-08-15 21:00:00

Date(s) :

2025-08-01 2025-08-08 2025-08-15

Vous avez rendez vous au Château pour une superbe soirée estivale. Chaque vendredi soir un nouveau groupe de musique viendra animer votre soirée.​

Un marché de créateurs et de produits alimentaires vous attend également, et des foodtrucks pour se restaurer directement sur place.

Programme

– 18 juillet: Williwaw

– 25 juillet: The Monkeys

– 1 août: Les agités du bocal

– 8août: Beattles’ artifact

– 15 août: Ipanema

Accès 5 € sur place. Gratuit pour les enfants et les étudiants.

Hammeau du Saint-Paul Château du Taillis Duclair 76480 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 37 95 46

English : Les vendredis au Taillis

You’ve come to the Château for a superb summer evening. Every Friday evening, a new band will entertain you?

There’s also a designer and food market, and foodtrucks for on-site dining.

Program :

– july 18: Williwaw

– july 25: The Monkeys

– august 1: Les agités du bocal

– august 8: Beattles’ artifact

– august 15: Ipanema

Admission 5? on site. Free for children and students.

German :

Sie haben sich für einen Sommerabend im Schloss verabredet. Jeden Freitagabend wird eine neue Band für Stimmung sorgen

Außerdem gibt es einen Markt für Designer und Lebensmittel sowie Foodtrucks, mit denen Sie sich direkt vor Ort verpflegen können.

Programm :

– 18. Juli: Williwaw

– 25. Juli: The Monkeys

– 1. August: Les agités du bocal (Die Unruhigen des Glases)

– 8. August: Beattles’ artifact

– 15. August: Ipanema

Eintritt 5 ? vor Ort. Kostenlos für Kinder und Studenten.

Italiano :

Siete venuti allo Château per trascorrere una splendida serata estiva. Ogni venerdì sera un nuovo gruppo di musicisti vi intratterrà?

C’è anche un mercato di stilisti e prodotti alimentari, e camioncini che vi permetteranno di mangiare direttamente sul posto.

Programma :

– 18 luglio: Williwaw

– 25 luglio: Le Scimmie

– 1 agosto: Les agités du bocal

– 8 agosto: Il manufatto di Beattles

– 15 agosto: Ipanema

Ingresso 5? sul posto. Gratuito per bambini e studenti.

Espanol :

Ha venido al Château para disfrutar de una magnífica velada de verano. Cada viernes por la noche, un nuevo grupo de músicos se encargará de entretenerle..

También hay un mercado de diseñadores y productos alimentarios, y foodtrucks donde podrá comer allí mismo.

Programa :

– 18 de julio: Williwaw

– 25 de julio: The Monkeys

– 1 de agosto: Les agités du bocal

– 8 de agosto: Beattles’ artifact

– 15 de agosto: Ipanema

Entrada 5? in situ. Gratuita para niños y estudiantes.

