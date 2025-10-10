Les vendredis ciné « Maurice Pialat centenaire » Amilly
56 Rue des Droits de l’Homme Amilly Loiret
Tarif : – –
Début : 2025-10-10 20:00:00
3 films pour parcourir l’œuvre de Pialat. Lancement des célébrations du centenaire de la naissance du réalisateur Maurice Pialat (né le 31 août 1925).
Auteur majeur du cinéma français, il a produit, en 11 longs-métrages, une filmographie d’une cohérence rare ; exigeante et sans concession.
Une œuvre où les sentiments, tous les sentiments, sont toujours d’une grande intensité.
Film 2/3, à partir de 15 ans entrée gratuite .
56 Rue des Droits de l'Homme Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire
English :
Les vendredis ciné « Maurice Pialat centenaire » (Maurice Pialat: centenary)
German :
Les vendredidis ciné « Maurice Pialat centenaire » (Maurice Pialat: 100 Jahre)
Italiano :
I venditori di cinema « Maurice Pialat: centenario
Espanol :
Les vendredis ciné « Maurice Pialat centenaire
