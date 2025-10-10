Les vendredis ciné « Maurice Pialat centenaire » Amilly

Les vendredis ciné « Maurice Pialat centenaire » Amilly vendredi 10 octobre 2025.

Les vendredis ciné « Maurice Pialat centenaire »

56 Rue des Droits de l’Homme Amilly Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 20:00:00

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10

Les vendredis ciné « Maurice Pialat centenaire »

3 films pour parcourir l’œuvre de Pialat. Lancement des célébrations du centenaire de la naissance du réalisateur Maurice Pialat (né le 31 août 1925).

Auteur majeur du cinéma français, il a produit, en 11 longs-métrages, une filmographie d’une cohérence rare ; exigeante et sans concession.

Une œuvre où les sentiments, tous les sentiments, sont toujours d’une grande intensité.

Film 2/3, à partir de 15 ans entrée gratuite .

56 Rue des Droits de l’Homme Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 90 09 55

English :

Les vendredis ciné « Maurice Pialat centenaire » (Maurice Pialat: centenary)

German :

Les vendredidis ciné « Maurice Pialat centenaire » (Maurice Pialat: 100 Jahre)

Italiano :

I venditori di cinema « Maurice Pialat: centenario

Espanol :

Les vendredis ciné « Maurice Pialat centenaire

L’événement Les vendredis ciné « Maurice Pialat centenaire » Amilly a été mis à jour le 2025-09-16 par OT MONTARGIS