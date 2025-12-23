Les vendredis ciné partitions sentimentales 1/3, Amilly
35 Rue des Droits de l’Homme Amilly Loiret
Tarif : – –
Début : 2026-01-16 20:00:00
3 films aux multiples facettes où la musique aiguille les cœurs.
La partition évoque aussi bien la séparation que la partage ; elle est aussi, bien sûr, le support d’une composition musicale. Quand la polysémie du mot se mêle aux tourments du sentiment amoureux, cela donne un cycle de 3 films aux multiples facettes où la musique aiguille les cœurs.
À partir de 15 ans Entrée gratuite .
English :
Movie Fridays partitions sentimentales 1/3
