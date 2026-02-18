Les vendredis ciné partitions sentimentales 3/3 Amilly

Les vendredis ciné partitions sentimentales 3/3

3 films aux multiples facettes où la musique aiguille les cœurs.

La partition évoque aussi bien la séparation que le partage ; elle est aussi, bien sûr, le support d’une composition musicale. Quand la polysémie du mot se mêle aux tourments du sentiment amoureux, cela donne un cycle de 3 films aux multiples facettes où la musique aiguille les cœurs.

À partir de 15 ans Entrée gratuite sans réservation. .

56 Rue des Droits de l’Homme Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 90 09 55

English :

Movie Fridays ? Sentimental scores 3/3

