LES VENDREDIS CLASSIQUE TRIO À CORDES DÉODAT Lézignan-Corbières
LES VENDREDIS CLASSIQUE TRIO À CORDES DÉODAT
24 boulevard Marx Dormoy Lézignan-Corbières Aude
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-03-20 18:30:00
fin : 2026-03-20
Date(s) :
2026-03-20
Les vendredis classiques
Trio Déodat avec
– Cécile Varlette en alto,
– Bernard Lefèvre au violon,
– Marjorie Broussier-Pagès, au violoncelle.
24 boulevard Marx Dormoy Lézignan-Corbières 11200 Aude Occitanie +33 4 68 27 30 32 espace.gibert@orange.fr
English :
Classical Fridays:
Trio Déodat with
– Cécile Varlette on viola,
– Bernard Lefèvre, violin,
– Marjorie Broussier-Pagès, cello.
