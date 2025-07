Les Vendredis Dañs Alre avec le duo Bodros / Le Bour Place du Golhérez Auray

Les Vendredis Dañs Alre avec le duo Bodros / Le Bour

Place du Golhérez Parvis du centre culturel Athéna Auray Morbihan

2025-07-18 20:00:00

2025-07-18 22:30:00

2025-07-18

Fest-Noz et Danse bretonne

18 ans d'existence pour ce duo breton formé par Youen Bodros et Timothée Le Bour. Un duo référence dans le

monde des musiques traditionnelles, animé par l'envie de composer et d'arranger une musique acoustique sans barrières au service de la danse. Leur complicité leur a permis de partager ce dialogue entre saxophones et accordéons à travers le monde, près de 1000 concerts et Festoù-noz depuis leur début, et quatre albums dont le dernier, "Daou Ribl" sortie en avril 2024.

Buvette et restauration sur place.

Libre participation.

Place du Golhérez Parvis du centre culturel Athéna Auray 56400 Morbihan Bretagne

