Les Vendredis Dañs Alre avec Soñj Place du Golhérez Auray

Les Vendredis Dañs Alre avec Soñj

Place du Golhérez Parvis du centre culturel Athéna Auray Morbihan

Début : 2025-07-11 20:00:00

fin : 2025-07-11 22:30:00

2025-07-11

Fest-Noz et Danse bretonne

Soñj , en breton, c’est la pensée, c’est l’idée, c’est exercer son esprit, sa réflexion, sa poésie… On pouvait s’en douter, la fusion entre le Bro Dreger (Trégor) et le pays d’Redon est magique avec ce nouveau trio. Elouan Le Couls au violon et Baptiste Barbier à la flûte traversière se connaissent sur le bout des doigts. Ils sont rejoints par le créatif Julien Daniélo et son piano à bretelles. La rencontre est vivifiante, étincelante, et explore un répertoire de toute la Bretagne. Il pleut des cordes, des vents et des envies de danser.

Buvette et restauration sur place.

Libre participation. .

