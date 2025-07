Les Vendredis de Cap 33 Tournoi Pétanque Virelade

Les Vendredis de Cap 33 Tournoi Pétanque Virelade vendredi 11 juillet 2025.

Les Vendredis de Cap 33 Tournoi Pétanque

Complexe sportif Paul Faubet Virelade Gironde

Tarif : – –

Date et horaire :

Début : 2025-07-11 18:30:00

fin : 2025-07-25 21:00:00

Date(s) :

2025-07-11 2025-07-18 2025-07-25 2025-08-01 2025-08-08 2025-08-22

Les centres CAP33 vous proposent de nombreuses animations gratuites en partenariat avec les comités sportifs départementaux d’Athlétisme, Aviron, Badminton, Char à Voile, Course d’orientation, Cyclisme, Escrime, Football, Handball, Handisport, Hockey sur gazon, Lutte, Natation, Pelote Basque, Roller et Skateboard, Rugby, Savate Boxe française, Sport adapté, Surf, Tennis et Volley Ball.

Inscription entre 18h et 18h30. .

Complexe sportif Paul Faubet Virelade 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 55 18 12

