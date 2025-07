Les Vendredis de Grâne-Festival Drômanscène Grane

Les Vendredis de Grâne-Festival Drômanscène

Théâtre de Verdure du Ramier Grane Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Vendredi 2025-07-18

2025-07-18

Deuxième édition du festival qui rassemble créateurs et musiciens! Concerts: Dear Pola/ Benjda/ I am sparrow.

Théâtre de Verdure du Ramier Grane 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes dromance.asso@gmail.com

English :

Second edition of the festival that brings together creators and musicians! Concerts: Dear Pola/ Benjda/ I am sparrow.

German :

Zweite Ausgabe des Festivals, das Designer und Musiker zusammenbringt! Konzerte: Dear Pola/ Benjda/ I am sparrow.

Italiano :

Seconda edizione del festival che riunisce creatori e musicisti! Concerti: Cara Pola/ Benjda/ Io sono passero.

Espanol :

¡Segunda edición del festival que reúne a creadores y músicos! Conciertos: Querida Pola/ Benjda/ Soy gorrión.

