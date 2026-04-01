Les Vendredis de Keringar Auberge de Keringar Le Conquet

Les Vendredis de Keringar

Auberge de Keringar 15 route de Keringar Le Conquet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 18:30:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Dîner concert animé par le groupe Bep Sort (chants de marins, musique bretonne).

Apéro, tapas, menus à 24 €, 30 € et à la carte. .

Auberge de Keringar 15 route de Keringar Le Conquet 29217 Finistère Bretagne +33 2 98 89 09 59

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English : Les Vendredis de Keringar

L’événement Les Vendredis de Keringar Le Conquet a été mis à jour le 2026-03-27 par OT IROISE BRETAGNE