Les Vendredis de Keringar Auberge de Keringar Le Conquet
Les Vendredis de Keringar Auberge de Keringar Le Conquet vendredi 24 avril 2026.
Les Vendredis de Keringar
Auberge de Keringar 15 route de Keringar Le Conquet Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 18:30:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Dîner concert animé par le groupe Bep Sort (chants de marins, musique bretonne).
Apéro, tapas, menus à 24 €, 30 € et à la carte. .
Auberge de Keringar 15 route de Keringar Le Conquet 29217 Finistère Bretagne +33 2 98 89 09 59
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English : Les Vendredis de Keringar
L’événement Les Vendredis de Keringar Le Conquet a été mis à jour le 2026-03-27 par OT IROISE BRETAGNE