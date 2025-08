Les Vendredis de la Capitainerie Terrasse sur le port Valence

Les Vendredis de la Capitainerie Terrasse sur le port Valence vendredi 8 août 2025.

Les Vendredis de la Capitainerie

Terrasse sur le port Port de plaisance Valence Drôme

Début : Vendredi 2025-08-08 19:00:00

fin : 2025-08-08 01:00:00

2025-08-08

Nouveau spot à Valence ! La Capitainerie du Port de Valence t’invite à leur première soirée des Vendredis de la Capitainerie.

Dans un lieu unique, face au port, au bord de l’eau. Viens profiter d’un moment convivial et festif avec DJ Dorian Gamon.

Terrasse sur le port Port de plaisance Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 92 34 86

English :

New spot in Valence! The Capitainerie du Port de Valence invites you to their first « Vendredis de la Capitainerie » evening.

In a unique location, facing the port, right on the water. Come and enjoy a convivial and festive moment with DJ Dorian Gamon.

German :

Neuer Spot in Valence! Die Hafenbehörde des Hafens von Valence lädt dich zu ihrem ersten Abend der « Vendredis de la Capitainerie » (Freitage der Hafenbehörde) ein.

In einer einzigartigen Location, gegenüber dem Hafen, direkt am Wasser. Komm und genieße einen geselligen und festlichen Moment mit DJ Dorian Gamon.

Italiano :

Un nuovo posto a Valence! La Capitainerie du Port de Valence vi invita alla prima serata « Vendredis de la Capitainerie ».

In un luogo unico, di fronte al porto, in riva al mare. Venite a godervi una serata conviviale e festosa con il DJ Dorian Gamon.

Espanol :

¡Nuevo lugar en Valence! La Capitainerie du Port de Valence le invita a su primera velada « Vendredis de la Capitainerie ».

En un lugar único, frente al puerto, junto al agua. Venga a disfrutar de una velada agradable y festiva con DJ Dorian Gamon.

L’événement Les Vendredis de la Capitainerie Valence a été mis à jour le 2025-08-01 par Valence Romans Tourisme