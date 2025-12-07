Les Vendredis de la Chartreuse Asseo quartet Molsheim

Les Vendredis de la Chartreuse Asseo quartet

10 rue du Maréchal Foch Molsheim Bas-Rhin

Vendredi 2026-03-20 20:30:00

2026-03-20

Avec l’Asseo quartet mené par Daniel Beja et Ana Stayer en special guest, vous traverserez les standards du jazz et de la chanson française. Quatre musiciens talentueux au service de la voix chaude et puissante d’Ana Stayer. .

10 rue du Maréchal Foch Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 47 72 41 41 apac.molsheim@wanadoo.fr

