Les Vendredis de la Chartreuse Les 4Zelles raccrochent Molsheim

Les Vendredis de la Chartreuse Les 4Zelles raccrochent

10 rue du Maréchal Foch Molsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-10 20:40:00

fin : 2026-04-10 23:00:00

Date(s) :

2026-04-10

Les 4Zelles raccrochent entre chanson française et polyphonies ciselées, les elles racontent la ménopause comme on chante la vie, bousculent le consentement avec finesse et avouent sans honte leur passion pour la nourriture.

Un spectacle vivant, mordant, tendre et délicieusement décalé. .

10 rue du Maréchal Foch Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 47 72 41 41 apac.molsheim@wanadoo.fr

