Les vendredis de la débauche Saumur
80 avenue du Général de Gaulle Saumur Maine-et-Loire
Début : 2025-09-12 18:00:00
fin : 2025-09-12
Dégustation de 30 nouvelles références de vins.
Ami.e.s du vin bonjour !
Venez participer à la soirée œnologique annuelle de la cave pour venir découvrir les nouvelles références.
Préparez vos papilles pour une soirée pleine de saveurs autour de + de 30 cuvées et 100% de bonne humeur, tout ça, rien que pour vous !
Quand ? Le vendredi 12 septembre.
À quelle heure ? A partir de 18h.
C’est gratuit mais uniquement sur invitation !
Au menu
30 vins à déguster
Il y aura aussi
– Des Bières
– Des pépites de la Loire,
– Des stars de toute la France,
– Des trésors d’Europe,
– Des bulles de Champagne qui pétillent,
Et quelques surprises qui vont vous faire dire wow !
PRECISIONS HORAIRES
Vendredi 12 septembre 2025 à partir de 18h. .
80 avenue du Général de Gaulle Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 9 83 04 24 44 laboutique@lesecretdespapilles.fr
English :
Tasting of 30 new wines.
German :
Verkostung von 30 neuen Weinreferenzen.
Italiano :
Degustazione di 30 vini nuovi.
Espanol :
Degustación de 30 nuevos vinos.
