Les vendredis de la débauche Saumur

Les vendredis de la débauche Saumur vendredi 12 septembre 2025.

Les vendredis de la débauche

80 avenue du Général de Gaulle Saumur Maine-et-Loire

Début : 2025-09-12 18:00:00

fin : 2025-09-12

2025-09-12

Dégustation de 30 nouvelles références de vins.

Ami.e.s du vin bonjour !

Venez participer à la soirée œnologique annuelle de la cave pour venir découvrir les nouvelles références.

Préparez vos papilles pour une soirée pleine de saveurs autour de + de 30 cuvées et 100% de bonne humeur, tout ça, rien que pour vous !

Quand ? Le vendredi 12 septembre.

À quelle heure ? A partir de 18h.

C’est gratuit mais uniquement sur invitation !

Au menu

30 vins à déguster

Il y aura aussi

– Des Bières

– Des pépites de la Loire,

– Des stars de toute la France,

– Des trésors d’Europe,

– Des bulles de Champagne qui pétillent,

Et quelques surprises qui vont vous faire dire wow !

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 12 septembre 2025 à partir de 18h. .

80 avenue du Général de Gaulle Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 9 83 04 24 44 laboutique@lesecretdespapilles.fr

English :

Tasting of 30 new wines.

German :

Verkostung von 30 neuen Weinreferenzen.

Italiano :

Degustazione di 30 vini nuovi.

Espanol :

Degustación de 30 nuevos vinos.

