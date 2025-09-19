Les Vendredis de la recherche EDF Lab les Renardières Moret-Loing-et-Orvanne

Les Vendredis de la recherche EDF Lab les Renardières Moret-Loing-et-Orvanne vendredi 19 septembre 2025.

Les Vendredis de la recherche Vendredi 19 septembre, 10h00, 14h00 EDF Lab les Renardières Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T10:+ – 2025-09-19T12:+

Fin : 2025-09-19T14:+ – 2025-09-19T16:+

Visite autorisée pour les personnes mineures âgées de 16 ans et + sous réserve d’être accompagnées d’un adulte, inscrit sur la même demande de visite.

Visite guidée gratuite mais sur inscription : www.edf.fr/groupe-edf/visiter-edf/826/1428/ 11584/je-m-inscris

Durée : 2 h (groupe limité à 15 personnes).

A l’occasion des VENDREDIS DE LA RECHERCHE, venez découvrir le quotidien des chercheurs de la R&D d’EDF afin d’atteindre l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050. Un conférencier vous fera visiter quelques-uns des laboratoires emblématiques d’EDF Lab les Renardières, le plus grand centre de recherche du Groupe EDF. Vous aurez l’occasion de découvrir l’étendue des travaux effectués par les chercheurs de la R&D d’EDF sur les thèmes des économies d’énergie et du confort dans l’habitat, des réseaux d’aujourd’hui et de demain, du stockage de l’électricité, de la mobilité électrique, des énergies renouvelables et du nucléaire.

EDF Lab les Renardières Avenue des Renardières 77250 Écuelles Moret-Loing-et-Orvanne 77250 Écuelles Seine-et-Marne Île-de-France 01 60 73 62 60 https://www.edf.fr/groupe-edf/visiter-edf/66/events [{« type »: « link », « value »: « http://www.edf.fr/groupe-edf/visiter-edf/826/1428/11584/je-m-inscris »}] [{« link »: « http://www.edf.fr/groupe-edf/visiter-edf/826/1428/ »}] Depuis 1964, EDF Lab les Renardières, le plus grand centre de recherche et développement d’EDF, se consacre très largement à la recherche expérimentale pour tous les métiers de l’électricité. Etendu sur 85 hectares, ce site emblématique abrite des laboratoires uniques au monde, permettant à des chercheurs de pointe de préparer notre avenir. Accès en transport en train :

Train au départ de PARIS Gare de Lyon – Arrivée à la gare de Moret – Veneux-les-Sablons. Prendre la sortie « Veneux – Gare routière », puis le Bus ligne régulière 208 – descendre au terminus Écuelles – EDF Lab les Renardières.

En voiture :

Sur l’autoroute A6 prendre la direction Fontainebleau. Arrivé à Fontainebleau, contourner la ville en suivant la D607 (N7) jusqu’au « Carrefour de l’obélisque »

Prendre la D606 (N6) direction Montereau/Sens sur 12 km. Au rond-point « carrefour Saint-Lazare »

Prendre la 2ème sortie sur la D302, direction Ecuelles « Pole d’activités des Renardières ». Au rond-point suivant, prendre la 1ère à droite, poursuivre sur cette route.

Visite autorisée pour les personnes mineures âgées de 16 ans et + sous réserve d’être accompagnées d’un adulte, inscrit sur la même demande de visite.