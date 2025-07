Les Vendredis de la recyclerie Le Café Eco-solidaire Mimbaste

Les Vendredis de la recyclerie

Le Café Eco-solidaire 1182 Route d’Orthez Mimbaste Landes

Les Vendredis de la recyclerie. Ambiance conviviale au rendez-vous .

Sur place buvette, food truck et jeux de sociétés/ extérieurs. Venez à la soirée dégustation de bières et limonades artisanales de Bénédicte Le Bec !BÉNÉ est le fruit d’une indépendance professionnelle. 30ans d’expertise œnologie couronnée par l’obtention du grade d’ Officier de l’Ordre National du Mérite en 2021. .

Le Café Eco-solidaire 1182 Route d’Orthez Mimbaste 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 62 28 15 grainesdepartage40@gmail.com

Recycling Fridays. Friendly atmosphere.

On-site refreshment bar, food truck and board/outdoor games. Come along to Bénédicte Le Bec’s craft beer and lemonade tasting evening! BÉNÉ is the fruit of professional independence.

Die Freitage der Recyclingstelle. Gesellige Atmosphäre am Treffpunkt .

Vor Ort Getränkeausschank, Foodtruck und Gesellschaftsspiele/im Freien. Kommen Sie zur abendlichen Verkostung der selbstgebrauten Biere und Limonaden von Bénédicte Le Bec!BÉNÉ ist das Ergebnis einer beruflichen Unabhängigkeit.

Il venerdì al centro di riciclaggio. Un’atmosfera amichevole.

Bar, food truck e giochi da tavolo e all’aperto. Partecipate alla degustazione serale delle birre artigianali e delle limonate di Bénédicte Le Bec! BÉNÉ è il frutto dell’indipendenza professionale.

Los viernes en el centro de reciclaje. Ambiente agradable.

Bar, food truck y juegos de mesa y al aire libre. Ven a la degustación nocturna de cervezas artesanas y limonadas de Bénédicte Le Bec. BÉNÉ es el fruto de la independencia profesional.

L’événement Les Vendredis de la recyclerie Mimbaste a été mis à jour le 2025-07-21 par OT Pays d’Orthe et Arrigans