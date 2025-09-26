Les Vendredis de la recyclerie Le Café Eco-solidaire Mimbaste

Le Café Eco-solidaire 1182 Route d’Orthez Mimbaste Landes

Début : 2025-09-26

Tout le mois de septembre, venez participer à des karaoké, des blind test, ou juste venir écouter et partager vos musiques préférées. Tout dans la joie et la bonne humeur !

Le Café Eco-solidaire 1182 Route d’Orthez Mimbaste 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 62 28 15 grainesdepartage40@gmail.com

English : Les Vendredis de la recyclerie

All September long, come and take part in karaoke, blind tests, or just come and listen to and share your favorite music. It’s all in good fun!

German : Les Vendredis de la recyclerie

Den ganzen September über können Sie an Karaoke- und Blindtests teilnehmen oder einfach nur kommen, um Ihre Lieblingsmusik zu hören und zu teilen. Alles in Freude und guter Laune!

Italiano :

Per tutto il mese di settembre, venite a partecipare al karaoke, ai blind test o semplicemente ad ascoltare e condividere la vostra musica preferita. Il tutto all’insegna del divertimento!

Espanol :

Durante todo el mes de septiembre, ven a participar en karaokes, pruebas a ciegas o simplemente ven a escuchar y compartir tu música favorita. Todo para pasarlo bien

