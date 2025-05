Les vendredis de la Turm’ Joël Favreau fait des siennes – Lieu-dit La Turmelière LIRÉ Orée d’Anjou, 16 mai 2025 20:30, Orée d'Anjou.

Début : 2025-05-16 20:30:00

fin : 2025-05-16 22:00:00

2025-05-16

Une soirée placée sous le signe de la musique au domaine de la Turmelière dans les Mauges.

La prochaine soirée des Vendredis de la Turm » aura lieu le Vendredi 16 mai 2025 à 20 h 30.

Nous aurons le plaisir d’accueillir Joël Favreau, ancien guitariste de Georges Brassens, accompagné à l’accordéon par Etienne Boisdron… deux musiciens très talentueux !

Ce concert aura lieu dans la salle de l’Orangerie du domaine de La Turmelière.

Joël Favreau interprètera ses chansons, extraites de son album NEUF… sans oublier bien sûr, quelques chansons de son ami Georges ! .

Orée d’Anjou 49530 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 40 09 15 16 lesvendredisdelaturm@gmail.com

An evening of music at the Domaine de la Turmelière in the Mauges.

Ein Abend im Zeichen der Musik auf der Domaine de la Turmelière in den Mauges.

Una serata di musica al Domaine de la Turmelière nelle Mauges.

Velada musical en el Domaine de la Turmelière, en Mauges.

