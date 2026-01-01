Les vendredis de la Turm’ soirée slam et poésie Lieu-dit La Turmelière LIRÉ Orée d’Anjou

Les vendredis de la Turm’ soirée slam et poésie

Lieu-dit La Turmelière LIRÉ Domaine de la Turmelière Orée d’Anjou Maine-et-Loire

Début : 2026-01-30 20:30:00

fin : 2026-01-30 22:00:00

Date(s) :

2026-01-30

Une soirée placée sous le signe de la poésie au domaine de la Turmelière dans les Mauges.

Le 30 janvier prochain, le château vous ouvre ses portes pour une soirée chaleureusement poétique.

Terre d’écriture et les Vampires d’encre s’associent pour une soirée de mise en mots et en bouche.

Le principe chacun.e vient avec un légume pour la soupe collective, et un texte de son choix, de sa création ou non, à lire à haute voix lors de cette scène ouverte. Vous pouvez aussi venir pour écouter, mais n’oubliez pas votre légume comme pass d’entrée !Des interludes de slam assaisonneront le tout.

Après le velouté de mots, le partage de la soupe collaborative réjouira tous les convives.

Tarif libre. Grignotage et boissons sur place. .

Lieu-dit La Turmelière LIRÉ Domaine de la Turmelière Orée d’Anjou 49530 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 40 09 15 16 lesvendredisdelaturm@gmail.com

English :

An evening of poetry at the Domaine de la Turmelière in the Mauges.

