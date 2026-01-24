Les vendredis de l’andelot Stade de monteignet Monteignet-sur-l’Andelot
Stade de monteignet 4 Route d’Escurolles Monteignet-sur-l’Andelot Allier
Venez profiter d’une soirée conviviale alliant marché artisanal et concert live ! Savourez un délicieux repas du terroir dans une ambiance chaleureuse avec Les ButterFlys en concert gratuit.
Stade de monteignet 4 Route d’Escurolles Monteignet-sur-l’Andelot 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 50 94
English :
Come and enjoy a convivial evening combining a craft market and a live concert! Enjoy a delicious local meal in a warm and friendly atmosphere, with a free concert by Les ButterFlys.
