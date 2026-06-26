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Les vendredis de l’Arbéroue balade nocturne Isturits

Les vendredis de l’Arbéroue balade nocturne Isturits

Les vendredis de l’Arbéroue balade nocturne Isturits vendredi 14 août 2026.

Adresse
Fronton
Ville
64240 Isturits
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Tarif

Isturits

Les vendredis de l’Arbéroue balade nocturne

Fronton Isturits Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

18h petit marché de producteurs.
20h Venez découvrir le village autrement à la nuit tombée.
Petite restauration et buvette sur place   .

Fronton Isturits 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02 

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English : Les vendredis de l’Arbéroue balade nocturne

L’événement Les vendredis de l’Arbéroue balade nocturne Isturits a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Pays Basque

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