Les vendredis de l’Arbéroue balade nocturne Isturits vendredi 14 août 2026.

Isturits

Les vendredis de l’Arbéroue balade nocturne

Fronton Isturits Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

18h petit marché de producteurs.

20h Venez découvrir le village autrement à la nuit tombée.

Petite restauration et buvette sur place .

Fronton Isturits 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02

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English : Les vendredis de l’Arbéroue balade nocturne

L’événement Les vendredis de l’Arbéroue balade nocturne Isturits a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Pays Basque