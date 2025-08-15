Les vendredis de l’Arbéroue Isturits
Fronton Isturits Pyrénées-Atlantiques
Soirée musicale et jeux divers pour les petits et les grands.
Restauration et buvette sur place .
Fronton Isturits 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02
