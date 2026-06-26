Les vendredis de l’Arbéroue soirée tapas, dégustation de vin Saint-Martin-d’Arberoue
Les vendredis de l’Arbéroue soirée tapas, dégustation de vin Saint-Martin-d’Arberoue vendredi 3 juillet 2026.
Saint-Martin-d’Arberoue
Les vendredis de l’Arbéroue soirée tapas, dégustation de vin
Saint-Martin-d’Arberoue Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 20:00:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Nous vous invitons pour une soirée riche en gourmandises pour vos papilles.
Petite restauration et buvette sur place .
Saint-Martin-d’Arberoue 64640 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02
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English : Les vendredis de l’Arbéroue soirée tapas, dégustation de vin
L’événement Les vendredis de l’Arbéroue soirée tapas, dégustation de vin Saint-Martin-d’Arberoue a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Pays Basque