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Les vendredis de l’Arbéroue soirée tapas, dégustation de vin Saint-Martin-d’Arberoue

Les vendredis de l’Arbéroue soirée tapas, dégustation de vin Saint-Martin-d’Arberoue

Les vendredis de l’Arbéroue soirée tapas, dégustation de vin Saint-Martin-d’Arberoue vendredi 3 juillet 2026.

Ville
64640 Saint-Martin-d'Arberoue
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
vendredi 3 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif

Saint-Martin-d’Arberoue

Les vendredis de l’Arbéroue soirée tapas, dégustation de vin

Saint-Martin-d’Arberoue Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 20:00:00
fin : 2026-07-03

Date(s) :
2026-07-03

Nous vous invitons pour une soirée riche en gourmandises pour vos papilles.
Petite restauration et buvette sur place   .

Saint-Martin-d’Arberoue 64640 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02 

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English : Les vendredis de l’Arbéroue soirée tapas, dégustation de vin

L’événement Les vendredis de l’Arbéroue soirée tapas, dégustation de vin Saint-Martin-d’Arberoue a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Pays Basque