Les vendredis de l’Arbéroue soirée tapas, dégustation de vin Saint-Martin-d’Arberoue vendredi 3 juillet 2026.

Saint-Martin-d’Arberoue

Les vendredis de l’Arbéroue soirée tapas, dégustation de vin

Saint-Martin-d’Arberoue Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 20:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Nous vous invitons pour une soirée riche en gourmandises pour vos papilles.

Petite restauration et buvette sur place .

Saint-Martin-d’Arberoue 64640 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02

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English : Les vendredis de l’Arbéroue soirée tapas, dégustation de vin

L’événement Les vendredis de l’Arbéroue soirée tapas, dégustation de vin Saint-Martin-d’Arberoue a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Pays Basque