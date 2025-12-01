Les vendredis de l’Avent Orbey

Les vendredis de l’Avent

52 rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Vendredi 2025-12-19 18:00:00

2025-12-19 23:00:00

2025-12-19

Le vendredi soir prenez part à une une parenthèse chaleureuse avec ambiance de Noël, douceurs, boissons chaudes et moments à partager ensemble.

Les Vendredis de l’Avent à Orbey offrent une soirée chaleureuse où se mêlent convivialité, gourmandises, boissons chaudes et esprit de fête.

Un rendez-vous idéal pour savourer la magie de Noël et profiter d’un moment agréable en famille ou entre amis. 0 .

52 rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 20 07 mairie@orbey.fr

On Friday evenings, take part in a warm interlude with Christmas atmosphere, sweets, hot drinks and moments to share together.

