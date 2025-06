LES VENDREDIS DE L’ÉTÉ Place de la République Muret 4 juillet 2025 07:00

Concerts gratuits place de la République.

Chaque été, la place de la République est un écrin réservé à la musique et à la convivialité lors des incontournables Vendredis de l’été.

Ce concept bien Muretain, copié à proximité de la commune, permet à toutes les générations de passer une bonne soirée au grand air et en musique.

Dès 19 h, il est possible de se restaurer auprès de foodtrucks variés et de s’installer pour boire et manger en famille et entre amis, dans un fond musical invitant à la détente bien méritée de la fin de semaine. À 21 h, un concert pop rock et variétés assure l’ambiance et incite à repousser sa chaise pour aller danser.

Tous les vendredis à partir du 4 juillet. .

Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 51 95 95

English :

Free concerts at Place de la République.

German :

Kostenlose Konzerte auf dem Place de la République.

Italiano :

Concerti gratuiti in Place de la République.

Espanol :

Conciertos gratuitos en la Place de la République.

