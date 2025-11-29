Les vendredis de l’hermione Forme de Radoub Bayonne

Les vendredis de l’hermione

Forme de Radoub 10 avenue de l’Adour 64600 ANGLET Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Dans un cadre hors du commun, venez découvrir ou redécouvrir des univers musicaux à Bord de L’Hermione !

ÔZAM est un conteur d’histoires modernes, un explorateur musical et poétique qui invite à regarder autrement ce qui semble habituel. Son premier EP J’ai quitté la ville (2024) retrace en chansons son départ de Paris vers Lourdes.Il revient cet automne avec La vie des Autres, son nouveau projet live imaginé pour la tournée Correspondance II. Ce concert prolonge sa démarche initiale, mêlant titres du premier EP et nouvelles compositions, nourri des récits de ses rencontres — des histoires de joie, de résilience et d’espérance. Sur scène, ses textes prennent vie dans un set vibrant en solo guitare/voix et loop, ou entouré de musiciens dans une version enrichie au piano, cajón, violon et chœurs. .

