Informations pratiques

Île-d’Aix

Les Vendredis de l’île d’Aix

place d’Austerlitz Île-d’Aix Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 10:00:00

fin : 2026-08-21 17:00:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-21

Spectacles, concerts et animations en plein air.

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place d’Austerlitz Île-d’Aix 17123 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 66 09 mairie@iledaix.fr

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English : Les Vendredis de l’île d’Aix

Free shows, concerts and entertainment.

L’événement Les Vendredis de l’île d’Aix Île-d’Aix a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Rochefort Océan