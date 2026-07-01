AGENDA · Île-d'Aix
Les Vendredis de l’île d’Aix Île-d’Aix
vendredi 17 juillet 2026 · Île-d'Aix
Informations pratiques
Île-d’Aix
Les Vendredis de l’île d’Aix
place d’Austerlitz Île-d’Aix Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 10:00:00
fin : 2026-08-21 17:00:00
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-21
Spectacles, concerts et animations en plein air.
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place d’Austerlitz Île-d’Aix 17123 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 66 09 mairie@iledaix.fr
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English : Les Vendredis de l’île d’Aix
Free shows, concerts and entertainment.
L’événement Les Vendredis de l’île d’Aix Île-d’Aix a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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