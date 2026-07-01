UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Île-d'Aix

Les Vendredis de l’île d’Aix Île-d’Aix

vendredi 17 juillet 2026 · Île-d'Aix

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
place d'Austerlitz
Ville
17123 Île-d'Aix
Département
Charente-Maritime
Tarif

Île-d’Aix

Les Vendredis de l’île d’Aix

place d’Austerlitz Île-d’Aix Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 10:00:00
fin : 2026-08-21 17:00:00

Date(s) :
2026-07-17 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-21

Spectacles, concerts et animations en plein air.
  .

place d’Austerlitz Île-d’Aix 17123 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 66 09  mairie@iledaix.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Vendredis de l’île d’Aix

Free shows, concerts and entertainment.

L’événement Les Vendredis de l’île d’Aix Île-d’Aix a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Rochefort Océan

À voir aussi à Île-d'Aix (Charente-Maritime)