Les vendredis de l’industrie Agence QUIMPER SUD Quimper

Les vendredis de l’industrie Vendredi 5 décembre, 08h30 Agence QUIMPER SUD Finistère
Dans le cadre des vendredis de l’industrie, venez découvrir les métiers industriels qui recrutent!
Vous serez accueilli(e) en centre de formation. Après une présentation du secteur industriel et de ses métiers, vous visiterez le centre et les plateaux techniques
Agence QUIMPER SUD 29000 Quimper Quimper 29000 Finistère Brittany
