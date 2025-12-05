Les vendredis de l’industrie Agence QUIMPER SUD Quimper

Les vendredis de l’industrie Vendredi 5 décembre, 08h30 Agence QUIMPER SUD Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-05T08:30:00+01:00 – 2025-12-05T11:00:00+01:00

Fin : 2025-12-05T08:30:00+01:00 – 2025-12-05T11:00:00+01:00

Dans le cadre des vendredis de l’industrie, venez découvrir les métiers industriels qui recrutent!

Vous serez accueilli(e) en centre de formation. Après une présentation du secteur industriel et de ses métiers, vous visiterez le centre et les plateaux techniques

Agence QUIMPER SUD 29000 Quimper Quimper 29000 Finistère Brittany [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/507244 »}]

Dans le cadre des vendredis de l’industrie, venez découvrir les métiers industriels qui recrutent! La semaine de l’industrie 1 jeune 1 solution