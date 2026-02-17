Les vendredis de l’orgue délocalisés à la médiathèque Francois Couperin Amilly
Les vendredis de l’orgue délocalisés à la médiathèque Francois Couperin
56 Rue des Droits de l’Homme Amilly Loiret
Début : 2026-03-06 18:00:00
2026-03-06
Pour cette édition délocalisée, venez découvrir les pièces clavecin de Francois Couperin. .
56 Rue des Droits de l’Homme Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 90 09 55
Organ Fridays at the mediatheque: Francois Couperin
