Les vendredis de l’orgue délocalisés à la médiathèque Francois Couperin

56 Rue des Droits de l’Homme Amilly Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 18:00:00

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Les vendredis de l’orgue délocalisés à la médiathèque Francois Couperin

Pour cette édition délocalisée, venez découvrir les pièces clavecin de Francois Couperin. .

56 Rue des Droits de l’Homme Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 90 09 55

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Organ Fridays at the mediatheque: Francois Couperin

L’événement Les vendredis de l’orgue délocalisés à la médiathèque Francois Couperin Amilly a été mis à jour le 2026-02-17 par OT MONTARGIS