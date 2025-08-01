Les Vendredis Déhanchés Boeuf Musical Chamborand

14 route de Fursac Chamborand Creuse

Début : 2025-08-01

fin : 2025-12-05

2025-08-01 2025-09-05 2025-10-03 2025-11-07 2025-12-05

Tout le monde est bienvenu !!! Pour jouer de la musique, chanter, danser ou tout simplement venir écouter et se plonger dans l’ambiance !

Sur place vous pourrez boire, grignoter et surtout passer de bons moments et garder de bons souvenirs ! .

14 route de Fursac Chamborand 23240 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 30 53 97 latabledechamborand@outlook.fr

