Les Vendredis Déhanchés Boeuf Musical Chamborand
Les Vendredis Déhanchés Boeuf Musical Chamborand vendredi 1 août 2025.
Les Vendredis Déhanchés Boeuf Musical
14 route de Fursac Chamborand Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-01
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-08-01 2025-09-05 2025-10-03 2025-11-07 2025-12-05
Tout le monde est bienvenu !!! Pour jouer de la musique, chanter, danser ou tout simplement venir écouter et se plonger dans l’ambiance !
Sur place vous pourrez boire, grignoter et surtout passer de bons moments et garder de bons souvenirs ! .
14 route de Fursac Chamborand 23240 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 30 53 97 latabledechamborand@outlook.fr
English : Les Vendredis Déhanchés Boeuf Musical
German : Les Vendredis Déhanchés Boeuf Musical
Italiano :
Espanol : Les Vendredis Déhanchés Boeuf Musical
L’événement Les Vendredis Déhanchés Boeuf Musical Chamborand a été mis à jour le 2025-08-01 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse