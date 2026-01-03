Les Vendredis Déhanchés Boeuf Musical Chamborand

Les Vendredis Déhanchés Boeuf Musical

14 route de Fursac Chamborand Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Tout le monde est bienvenu !!! Pour jouer de la musique, chanter, danser ou tout simplement venir écouter et se plonger dans l’ambiance !

Sur place vous pourrez boire, grignoter et surtout passer de bons moments et garder de bons souvenirs !

Réservation recommandée ! .

14 route de Fursac Chamborand 23240 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 30 53 97 latabledechamborand@outlook.fr

