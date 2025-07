LES VENDREDIS D’ÉTÉ #1 La Vie de Quartier & Faut qu’ça Guinche Théâtere de Verdure Château-Gontier-sur-Mayenne

LES VENDREDIS D’ÉTÉ #1 La Vie de Quartier & Faut qu’ça Guinche

Théâtere de Verdure 3 Route de Coudray Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Début : 2025-07-04 20:00:00

fin : 2025-07-04

2025-07-04

Les vendredis d’été sont de retour ! 3 vendredis 3 soirées de concerts uniques !

Pour ce premier soir des vendredis d’été retrouvez les groupes La vie de Quartier et Faut qu’ça Guinche

La Vie de Quartier est un spectacle musical illustré, pour les enfants à partir de 6 ans. Une tranche de vie en musique, mêlant humour et amour, qui décrit la vie trépidante d’Augustin, un petit garçon de 10 ans. La vie de quartier c’est la fête des voisins toute l’année, un véritable concert illustré rock, pop et chanson, une machine à tubes de joie, de bonheur et de bonne humeur !

Concert rock et festif

Faut qu’ça guinche revient avec leur nouvel album Jamais plus pour faire danser et suer à grosses gouttes tous les amateurs de rock et d’accordéon. Après plus de 15 ans d’existence, le groupe approche de la majorité et aborde des thèmes plus sérieux mais toujours de manière rafraîchissante. Pour chanter, rire, danser et réfléchir, pas besoin de chercher plus loin, il y a tout ce qu’il faut dans ce nouvel opus de la Guinche’n’roll attitude !

Chanson festive

* en cas d’intempéries, repli salle des Azélines *

Informations 02 43 09 55 55 .

Théâtere de Verdure 3 Route de Coudray Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 55 55

