LES VENDREDIS D’ÉTÉ #2 Fawkes & Sans voies Azé Château-Gontier-sur-Mayenne

LES VENDREDIS D’ÉTÉ #2 Fawkes & Sans voies

Azé 3 Route de Coudray Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Début : 2025-07-18 20:00:00

fin : 2025-07-18

Date(s) :

2025-07-18

Les vendredis d’été sont de retour ! 3 vendredis 3 soirées de concerts uniques !

Le deuxième vendredi d’été est là avec les groupes Fawkes et Sans voies !

FAWKES 20h

Après 10 ans en solo, aujourd’hui, la page se tourne et Fawkes écrit sa nouvelle histoire en trio ! Le géant barbu est toujours accompagné de son indispensable ukulélé et de ses petites guitares. Mais dans La Cabane , il a invité David Brûlé à la contrebasse/basse et Corentin Visse à la batterie/claviers. Ils y jouent, ils y rêvent, y bricolent leur groove dans une énergie contagieuse et une légère mélancolie.

Chanson française

SANS VOIES 20h

Sans Voies c’est une musique qui fait voltiger les mots au milieu d’un univers résolument rock. En s’entourant de guitares tantôt légères, tantôt saturées, mélangées à la douceur rauque du saxophone, les textes caressent, et cognent ! A la croisée entre Léo Ferré et Les Têtes Raides, Sans Voies trace son propre chemin. Avec la folle énergie du désespoir, les musiciens continuent de vouloir faire bouger les lignes. C’est un groupe à découvrir en live, avec l’envie de se blottir dans les textes, ou de bouger sur les rythmes musicaux enjoués et remplis de partage.

*En cas d’intempéries, repli dans la salle des Azélines*

Informations 02 43 09 55 55 .

Azé 3 Route de Coudray Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 55 55

English :

Summer Fridays are back! 3 Fridays 3 evenings of unique concerts!

German :

Die Sommerfreitage sind wieder da! 3 Freitage 3 Abende mit einzigartigen Konzerten!

Italiano :

Tornano i venerdì d’estate! 3 venerdì, 3 serate di concerti unici!

Espanol :

¡Vuelven los viernes de verano! ¡3 viernes, 3 noches de conciertos únicos!

