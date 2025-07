Les vendredis d’été à Terre Ugo -Lavender Nights Terre Ugo Aix-en-Provence

Les vendredis d’été à Terre Ugo -Lavender Nights Terre Ugo Aix-en-Provence vendredi 11 juillet 2025.

Les vendredis d’été à Terre Ugo -Lavender Nights

Du 11/07 au 29/08/2025 le vendredi de 19h à 22h30. Terre Ugo 1885 Route Du Puy Sainte Réparade Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-07-11 19:00:00

fin : 2025-08-29 22:30:00

Date(s) :

2025-07-11

Les Lavender Nights ont lieu chaque vendredi soir en juillet et août, au cœur du domaine Terre Ugo. Cette année, la formule évolue pour mettre à l’honneur des producteurs locaux soigneusement choisis, qui composent les paniers pique-nique individuelles.

À votre arrivée, une lanterne et une rabane vous seront remises pour profiter pleinement de cette soirée en plein air, entre amis ou en famille. Côté boissons, retrouvez le bar à vin et le bar à bière artisanale de Florian, le petit-fils d’Ugo, pour accompagner votre dégustation avec convivialité et passion.



Au programme

● Pique-nique sous les étoiles

● Chamallows grillés à volonté autour du feu

● Ambiance musicale live

● Bar à vin et cocktails .

Terre Ugo 1885 Route Du Puy Sainte Réparade Aix-en-Provence 13540 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Lavender Nights take place every Friday evening in July and August, in the heart of the Terre Ugo estate. This year, the formula evolves to honor carefully selected local producers, who compose the individual picnic baskets.

German :

Die Lavender Nights finden im Juli und August jeden Freitagabend im Herzen der Domaine Terre Ugo statt. In diesem Jahr wird die Formel weiterentwickelt, um sorgfältig ausgewählte lokale Produzenten zu ehren, die die individuellen Picknickkörbe zusammenstellen.

Italiano :

Le Notti della Lavanda si svolgono ogni venerdì sera di luglio e agosto, nel cuore della tenuta Terre Ugo. Quest’anno la formula si evolve per rendere omaggio a produttori locali accuratamente selezionati, che compongono i singoli cestini da picnic.

Espanol :

Las Noches de Lavanda se celebran todos los viernes de julio y agosto en el corazón de Terre Ugo. Este año, la fórmula evoluciona para rendir homenaje a productores locales cuidadosamente seleccionados, que componen las cestas de picnic individuales.

L’événement Les vendredis d’été à Terre Ugo -Lavender Nights Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-07-08 par Office de Tourisme d’Aix en Provence