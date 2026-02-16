LES VENDREDIS DU DOMAINE ANNE ALLIÉ Aigne

LES VENDREDIS DU DOMAINE ANNE ALLIÉ

Les Tuileries Aigne Hérault

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-21

2026-08-21

Dégustation de nos vins, accompagnée d’une grillade.

Soirée parfois musicale.

Les Vendredis du Domaine Anne Allié invitent à partager une soirée placée sous le signe de la convivialité et du terroir.

Les visiteurs découvrent les vins du domaine dans une atmosphère détendue, propice aux échanges et à la dégustation.

Une grillade est proposée sur place, apportant une touche gourmande et authentique à ce rendez‑vous hebdomadaire.

Selon les soirées, une animation musicale vient compléter l’ambiance, créant un cadre agréable pour profiter du vignoble en fin de journée.

Ce Café Vigneron met en valeur le savoir‑faire du domaine et l’art de vivre local, offrant un moment simple, chaleureux et accessible à tous, que l’on soit amateur de vin ou simplement curieux. .

Les Tuileries Aigne 34210 Hérault Occitanie domaineanneallie@gmail.com

Wine tasting and barbecue.

Evenings may include music.

