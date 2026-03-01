Les vendredis du lien Espace des possibles Meschers-sur-Gironde

Les vendredis du lien

Espace des possibles 8 boulevard de Suzac Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 15:00:00

fin : 2026-03-20 00:00:00

Date(s) :

2026-03-20

Les Vendredis du Lien sont de retour !

Chaque 3ème vendredi du mois, rendez-vous à l’Espace des Possibles sous le signe de la curiosité, de l’ouverture et du partage.

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Espace des possibles 8 boulevard de Suzac Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 76 79

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English :

Les Vendredis du Lien are back!

Every 3rd Friday of the month, meet at Espace des Possibles for an evening of curiosity, openness and sharing.

L’événement Les vendredis du lien Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-03-12 par Royan Atlantique