Les Vendredis du Patrimoine Médiathèque Pompidou Châlons-en-Champagne

Les Vendredis du Patrimoine

Médiathèque Pompidou 22 Rue des Martyrs de la Résistance Châlons-en-Champagne Marne

Gratuit

Gratuit

Entrée libre

Début : 2025-12-12 18:30:00

fin : 2025-12-12 20:00:00

2025-12-12

Tout public

Une rencontre mensuelle et informelle sur une thématique liée à l’actualité du patrimoine châlonnais.

12 décembre Trésor du Bunker

Premier jeu vidéo proposé dans le cadre des vendredis du patrimoine explorons ensemble l’escape game réalisé à l’occasion des Journées du Patrimoine 2025.

Public adulte. Accès libre. .

Médiathèque Pompidou 22 Rue des Martyrs de la Résistance Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 26 94 26

