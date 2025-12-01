Les Vendredis du Patrimoine Médiathèque Pompidou Châlons-en-Champagne
Les Vendredis du Patrimoine
Médiathèque Pompidou 22 Rue des Martyrs de la Résistance Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Début : 2025-12-12 18:30:00
fin : 2025-12-12 20:00:00
2025-12-12
Tout public
Une rencontre mensuelle et informelle sur une thématique liée à l’actualité du patrimoine châlonnais.
12 décembre Trésor du Bunker
Premier jeu vidéo proposé dans le cadre des vendredis du patrimoine explorons ensemble l’escape game réalisé à l’occasion des Journées du Patrimoine 2025.
Public adulte. Accès libre. .
+33 3 26 26 94 26
L’événement Les Vendredis du Patrimoine Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2025-12-05 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne