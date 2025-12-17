Les vendredis du Pôle Drusenheim
Les vendredis du Pôle Drusenheim vendredi 16 janvier 2026.
Les vendredis du Pôle
2 rue du stade Drusenheim Bas-Rhin
Début : Vendredi 2026-01-16 19:00:00
fin : 2026-01-16 21:00:00
2026-01-16
Soirée jeux de société et Loup-Garou
En solo, en famille ou entre amis, venez jouer et découvrir les jeux de la Médiathèque de Drusenheim ! .
2 rue du stade Drusenheim 67410 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 77 40 info@poleculturel-drusenheim.fr
