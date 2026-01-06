Les vendredis du Relais de Gumery Karaoke & Paella Gumery

Les vendredis du Relais de Gumery Karaoke & Paella

3 Rte de Sens, 10400 Gumery Gumery Aube

Début : 2026-01-16

Le 16 Janvier 2026 c’est les Vendredis du Relais de Gumery ! L’occasion de participer à un Karaoke Dansant ainsi que de profiter d’une Paella, le tout 25€ !

Vous pouvez réserver votre place au 03.25.39.16.01 ! 25 .

