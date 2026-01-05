Les vendredis du rire Contre mature Cloyes-les-Trois-Rivières

Les vendredis du rire Contre mature

Espace culturel du Prieuré d’Yron Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Début : 2026-02-06 21:00:00

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Calouss présente son nouveau spectacle, une performance d’humour moderne anticonformiste. Il se livrera avec une sincérité délirante nappée d’autodérision sur le monde d’aujourd’hui.

Spectacle suivi d’une rencontre conviviale avec l’artiste.

Réservation auprès de La Maison des Trois Rivières. .

Espace culturel du Prieuré d’Yron Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 77 28 60 17 attractivite@lamaisondes3rivieres.fr

English :

Calouss presents his new show, a performance of modern non-conformist humor. He’ll be revealing his delirious sincerity and self-mockery of today’s world.

The show will be followed by an informal chat with the artist.

