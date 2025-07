Les vendredis du rire Didou Nouveau spectacle Cloyes-les-Trois-Rivières

Les vendredis du rire Didou Nouveau spectacle Cloyes-les-Trois-Rivières vendredi 5 septembre 2025.

Les vendredis du rire Didou Nouveau spectacle

Espace culturel du Prieuré d’Yon Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : 16 – 16 – EUR

Début : 2025-09-05 21:00:00

fin : 2025-09-05

2025-09-05

Didou passe du stand-up aux personnages, des sex-toys au feminisme, du rap à la macarena… C’est frais et drôle !

Réservartion auprès de La Maison des Trois Rivières. 16 .

Espace culturel du Prieuré d’Yon Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 77 28 60 17 attractivite@lamaisondes3rivieres.fr

English :

Didou goes from stand-up to characters, from sex toys to feminism, from rap to the macarena… It’s fresh and funny!

German :

Didou wechselt vom Stand-up zu den Charakteren, von Sexspielzeug zum Feminismus, vom Rap zum Macarena… Das ist frisch und witzig!

Italiano :

Didou passa dalla stand-up ai personaggi, dai sex toys al femminismo, dal rap alla macarena… È fresco e divertente!

Espanol :

Didou pasa del stand-up a los personajes, de los juguetes sexuales al feminismo, del rap a la macarena… Es fresco y divertido

