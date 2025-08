Les vendredis du rire François Martinez Mytho 2.0 Cloyes-les-Trois-Rivières

Les vendredis du rire François Martinez Mytho 2.0 Cloyes-les-Trois-Rivières vendredi 7 novembre 2025.

Les vendredis du rire François Martinez Mytho 2.0

Espace culturel du Prieuré d’Yron Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : 16 – 16 – EUR

16

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07 21:00:00

fin : 2025-11-07

Date(s) :

2025-11-07

Spectacle suivi d’une rencontre conviviale avec l’artiste.

Réservation auprès de La Maison des Trois Rivières. 16 .

Espace culturel du Prieuré d’Yron Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 77 28 60 17 attractivite@lamaisondes3rivieres.fr

English :

Show followed by a convivial meeting with the artist.

German :

Aufführung mit anschließendem gemütlichen Beisammensein mit dem Künstler.

Italiano :

La mostra è seguita da una chiacchierata con l’artista.

Espanol :

Espectáculo seguido de una charla con el artista.

L’événement Les vendredis du rire François Martinez Mytho 2.0 Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2025-08-03 par OT GRAND CHATEAUDUN